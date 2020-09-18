В Сумской области разоблачили группировку, которая поставляла наркотики в колонию

В Сумской области накануне правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая поставляла наркотики в исправительную колонию. Преступников поймали "на горячем" во время попытки передать очередной партии "товара".

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполіції.

Как сообщается, организовал незаконную деятельность, так называемый "смотрящий" за колонией. Пользуясь собственными связями, он привлек к поставкам наркотиков четырех местных жителей.

Злоумышленники поставляли на территорию колонии метадон и каннабис. Они находили необходимое количество наркотиков, доставляли их в колонию и перебрасывали через забор. Там "товар" перехватывали осужденные, а деньги за него платили "смотрящему".

Во время обысков по местам проживания задержанных и на территории колонии правоохранители изъяли наркотики разных форм и происхождения. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: задержание злоумышленников (su.npu.gov.ua)

Напомним, силовики задержали в Киеве двоих наркодилеров, которые выращивали и продавали марихуану.

Кроме того, в Киеве за торговлю наркотиками задержали сотрудника полиции.