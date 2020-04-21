В Сумской области расследуют закупку масок медучреждением по завышенной цене

Полиция в Сумской области открыла дело по факту возможной закупки по завышенным ценам медицинских масок Шосткинским городским центром первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Сообщается, что дело открыли в Шосткинском отделе полиции в связи с обращением ОГА.

"По информации сайта "Общественный мониторинг", во время карантина Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи начал заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам. В материале говорится, в частности, о том, что приобретение масок обошлось бюджету больницы в 117,5 тыс. грн (одна единица оценена в 23,5 грн.). В настоящее время средняя стоимость одноразовой маски в аптеке составляет 10-15 грн (в зависимости от региона Украины)", - сообщили в ОГА.

На данный момент правоохранители проверяют достоверность распространенной информации в СМИ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в марте поставщики медицинских масок подняли цены более чем в десять раз. Цены за маску поднялись до 10-25 гривен за штуку.

Также сообщалось, что в Кабмине допустили продление жесткого карантина в связи с массовыми пасхальными службами. В правительстве сообщили, что в богослужениях приняли участие большее количество человек, чем ожидалось.