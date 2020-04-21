У Сумській області розслідують закупівлю масок медустановою за завищеною ціною

Поліція в Сумській області відкрила справу за фактом можливої закупівлі за завищеними цінами медичних масок Шосткинським міським центром первинної медико-санітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської облдержадміністрації.

Повідомляється, що справу відкрили у Шосткинському відділі поліції у зв'язку із зверненням ОДА.

"За інформацією сайту "Громадський моніторинг", під час карантину Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги почав укладати договори на придбання товарів за завищеними цінами. У матеріалі йдеться, зокрема, про те, що придбання масок обійшлося бюджету лікарні в 117,5 тис. грн (одна одиниця оцінена в 23,5 грн.). В даний час середня вартість одноразової маски в аптеці становить 10-15 грн (в залежності від регіону України)", - повідомили в ОДА.

На даний момент правоохоронці перевіряють достовірність поширеної інформації у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в березні постачальники медичних масок підняли ціни більше ніж у десять разів. Ціни за маску піднялися до 10-25 гривень за штуку.

Також повідомлялося, що у Кабміні допустили продовження жорсткого карантину у зв'язку з масовими великодніми службами. В уряді повідомили, що в богослужіннях взяли участь більша кількість людей, ніж очікувалося.