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Поставщики медицинских масок подняли цены более чем в десять раз

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 13:22
Поставщики медицинских масок подняли цены более чем в десять раз
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены в марте внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку

Средние цены на медицинские маски на Prozorro в марте 2020 году выросли более чем в десять раз по сравнению с началом года. Такие данные приводит Transparency International Ukraine.

По данным исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 млн медицинских масок на 25 млн грн. Ожидаемо больше всего масок приобрели в марте - 1,8 млн. Однако такие закупки проводились и ранее: в феврале купили 547 тыс., а в январе - 108 тыс.

В январе 2020 года медицинские маски заказчики покупали в среднем по 0,68-1,5 грн, в феврале - по 0,7-3,2 грн. Однако в марте произошел внезапный скачок - цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.

Поставщики медицинских масок подняли цены более чем в десять раз

Среди крупнейших поставщиков много тех, кто быстро переключился на медицинские товары с другого вида деятельности. В топ 5 поставщиков масок вошли лишь 2 две компании, специализирующиеся на медицине. Остальные - автомобильная и строительная компании и ФЛП, который раньше торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом, отмечается в сообщении Transparency International Ukraine.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия во время вспышки коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.

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