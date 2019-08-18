ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумській області відвідувач влаштував стрілянину в кафе

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 15:31
У Сумській області відвідувач влаштував стрілянину в кафе
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини в кафе є постраждалий

В Охтирці Сумської області чоловік влаштував стрілянину в кафе, в результаті інциденту є потерпілий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

Повідомляється, що інцидент стався вночі в одному з кафе Охтирки. За даними поліції, між відвідувачами виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет і зробив кілька пострілів. В результаті одна з куль потрапила в його опонента, а порушник зник з місця злочину на автомобілі, однак поліція оперативно затримала його.

"Правопорушником виявився 24-річний житель Києва. Він приїхав до Охтирки провідати батьків. За кермом чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, за що поліцейськими було складено відповідний адміністративний протокол. У нього вилучили травматичний пістолет і доставили у відділ поліції", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що потерпілому надали необхідну допомогу. За фактом стрілянини порушено кримінальне провадження, інцидент кваліфікували як хуліганство.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на території дитячо-юнацької спортивної школи сталася стрілянина. За даними поліції, чоловік стріляв у бік людей, які стояли поруч.

До цього в Полтаві біля одного із закладів харчування невідомий зробив кілька пострілів в охоронця.

На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили автомобіль, є поранений
Новини України Черниговская областькафеСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся