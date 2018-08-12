У Сумській області прикордонники зі стріляниною затримали "УАЗ" з Росії

В транспортному засобі прикордонники виявили близько півсотні тюків з товарами народного споживання

У Краснопільському районі Сумської області вчора, 11 серпня, прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон товарів з Росії. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Повідомляється, що прикордонний патруль, який ніс службу неподалік від кордону в районі населеного пункту Грабовське, помітив транспортний засіб "УАЗ", який почав рухатися від кордону в тил України.

Зазначається, що водій не виконав законні вимоги прикордонників щодо зупинки транспортного засобу та намагався здійснити наїзд на прикордонника, чим створив загрозу життю та здоров’ю військовослужбовця.

"Щоб зупинити правопорушника, прикордонним нарядом було здійснено попереджувальні постріли вгору, на що водій не реагував та продовжував рухатися далі. З метою затримання правопорушника військовослужбовець зі складу прикордонного наряду здійснив постріли з автомату по колесах автомобіля", - повідомили в прес-центрі.

Зазначається, що внаслідок цих дій, прикордонники влучили в одне з коліс авто, але водій продовжував рух. Зрозумівши, що не втече, він покинув автомобіль у кущах на околиці населеного пункту Земляне та почав втікати.

При огляді авто було виявлено близко півсотні тюків з товарами народного споживання – шуби, напівшубки, жилети, дублянки, шкіряні куртки, пуховики та трикотажні вироби в асортименті. Крім цього, в автомобілі знаходилися коробки з біжутерією та наручними годинниками.

"Попередньо встановлено, що затриманий вантаж був незаконно переміщений з території Росії на територію України. Наразі транспортний засіб разом з вантажем встановленим порядком переданий працівникам поліції. Тривають оперативно-пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що у Київській області працівниками ДПСУ було виявлено насадження конопель. Прикордонники направили повідомлення до Національної поліції в Київській області про виявлення злочину, передбаченого ст. 310 ККУ "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".