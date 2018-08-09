У Київській області прикордонники виявили насадження конопель

40 кущів рослини зібрали та вилучили

В одному з населених пунктів Київської області прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону виявили насадження конопель. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Нарковмісні рослини виявили надвечір 8 серпня.

"Як з’ясувалось, наш співвітчизник 1972 року народження висадив у себе на присадибній ділянці населеного пункту Горностайпіль 40 кущів наркотичного зілля, схожого на коноплю. Чоловік пояснив, що нібито висадив наркотичну рослину для власного вживання", - повідомляють у ДПСУ.

Прикордонники направили повідомлення до Національної поліції в Київській області про виявлення злочину, передбаченого ст. 310 ККУ "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель". Кущі рослин зібрано та вилучено.

Фото: насадження конопель (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці 7 серпня виявили плантацію коноплі, вартість якої за цінами чорного ринку складає понад 20 млн гривень. Більше 20 тисяч кущів нарковмісної рослини виявили на двох гектарах земельної ділянки, яка належить аграрно-рибогосподарському кооперативу.