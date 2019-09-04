В Сумской области планировался теракт, - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила планирующийся теракт в Сумской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что спецслужба во время обысков в лесополосе Сумской области обнаружила тайник с оружием, завезенным из района проведения операции Объединенных сил. Оружие планировали использовать для совершения преступлений экстремистского характера.

"Правоохранители изъяли 14 гранат, 2 гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По данным спецслужбы, средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Сумами планировался теракт на концерте "Квартала" на День Независимости. 19-летний парень планировал взорвать взрывчатку в людных местах.

Также сообщалось, что в конце августа в Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостобуда. Никто в результате обстрелов не пострадал. Правоохранители квалифицировали происшествия как террористический акт.