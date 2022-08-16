Фото: В Сумской области опровергли слухи о прорыве границы вражескими ДРГ (facebook.com/DPSUkraine)

В Сумской области сегодня распространялась информация о якобы попытке прорыва границы вражескими диверсантами. Оказалось, что это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Все заявления о попытках прорыва границы вражескими ДРГ в Сумской области - фейк", - говорится в заявлении Живицкого.