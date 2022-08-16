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В Сумской области опровергли слухи о прорыве границы вражескими ДРГ

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Украина, Вторник 16 августа 2022 18:35
В Сумской области опровергли слухи о прорыве границы вражескими ДРГ Фото: В Сумской области опровергли слухи о прорыве границы вражескими ДРГ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сумской области сегодня распространялась информация о якобы попытке прорыва границы вражескими диверсантами. Оказалось, что это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Все заявления о попытках прорыва границы вражескими ДРГ в Сумской области - фейк", - говорится в заявлении Живицкого.

Напомним, что ранее российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области.

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