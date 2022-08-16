В Сумській області спростували чутки про прорив кордону ворожими ДРГ
Фото: В Сумській області спростували чутки про прорив кордону ворожими ДРГ (facebook.com/DPSUkraine)
В Сумській області сьогодні поширювалася інформація про нібито спробу прориву кордону ворожими диверсантами. Виявилося, що це фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Усі заяви про спроби прориву кордону ворожими ДРГ в Сумській області - фейк", - йдеться в заяві Живицького.
Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли три громади Сумської області.
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