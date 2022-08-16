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В Сумській області спростували чутки про прорив кордону ворожими ДРГ

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 18:35
В Сумській області спростували чутки про прорив кордону ворожими ДРГ Фото: В Сумській області спростували чутки про прорив кордону ворожими ДРГ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

В Сумській області сьогодні поширювалася інформація про нібито спробу прориву кордону ворожими диверсантами. Виявилося, що це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Усі заяви про спроби прориву кордону ворожими ДРГ в Сумській області - фейк", - йдеться в заяві Живицького.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли три громади Сумської області.

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