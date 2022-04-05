UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области обнаружили троих замученных мирных жителей

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Конотопском районе Сумской области обнаружили троих замученных российскими оккупантами мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Конотопский район продолжает приходить в себя от нашествия оккупантов. На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей", - рассказал Живицкий.

Он также отметил, что города, села и поселки в Сумской области, которые пострадали от оккупантов больше всего - получают все необходимое в первую очередь. Речь идет о гуманитарной помощи, стройматериалах и лекарствах.

Отметим, что Живицкий также более подробно рассказал о ситуации в разных районах Сумской области. При этом глава ОГА призвал украинцев быть осторожными на дорогах. По его словам, в некоторых местах могут оставаться российские оккупанты.

Мы также писали о том, что во время оккупации Конотопского района враг похитил 41-летнего гражданского. Российские военные замучили мужчину и оставили его тело на окраине села Семьяновка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины