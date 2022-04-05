В Сумской области обнаружили троих замученных мирных жителей

В Конотопском районе Сумской области обнаружили троих замученных российскими оккупантами мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
"Конотопский район продолжает приходить в себя от нашествия оккупантов. На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей", - рассказал Живицкий.
Он также отметил, что города, села и поселки в Сумской области, которые пострадали от оккупантов больше всего - получают все необходимое в первую очередь. Речь идет о гуманитарной помощи, стройматериалах и лекарствах.
Отметим, что Живицкий также более подробно рассказал о ситуации в разных районах Сумской области. При этом глава ОГА призвал украинцев быть осторожными на дорогах. По его словам, в некоторых местах могут оставаться российские оккупанты.
Мы также писали о том, что во время оккупации Конотопского района враг похитил 41-летнего гражданского. Российские военные замучили мужчину и оставили его тело на окраине села Семьяновка.
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