В Сумской области обнаружили троих замученных мирных жителей

В Конотопском районе Сумской области обнаружили троих замученных российскими оккупантами мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Конотопский район продолжает приходить в себя от нашествия оккупантов. На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей", - рассказал Живицкий. Он также отметил, что города, села и поселки в Сумской области, которые пострадали от оккупантов больше всего - получают все необходимое в первую очередь. Речь идет о гуманитарной помощи, стройматериалах и лекарствах.