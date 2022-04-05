Будьте осторожны на дорогах. Глава Сумской ОГА рассказал о ситуации в области

В Сумской области большая часть территории уже зачищена, но все же в некоторых местах могут оставаться оккупанты, поэтому местных жителей попросили быть внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Я еще раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин! Также напоминаем о запрете посещать лес", - предупредил Живицкий.

По его словам, гуманитарная помощь приходит из всех точек мира, за что он выразил большую благодарность.

Ситуация в районах следующая:

Сумский район

Села и поселки, города, пострадавшие от оккупантов больше всего - получают все необходимое в первую очередь. Гуманитарная помощь, стройматериалы, лекарства.

"Лично часто бываю по этим селам, вижу ситуацию. То, что сделали оккупанты - за пределами понимания здравого смысла", - прокомментировал Живицкий.

Конотопский район

Район приходит в себя после нашествия российских военных. На местах, где раньше останавливались враги, уже никого не было. При этом были обнаружены трое замученных мирных жителей.

Шосткинский район

Разрабатываются безопасные маршруты между общинами по области. Возобновлены плановые операции и хирургические вмешательства.

Роменский район

В северной части происходит зачистка от оккупантов. Что касается города Ромны, то он работает в штатном режиме.

Ахтырский район

"Тростянец, Ахтырка и Великая Писаревка - работы по возвращению общин к жизни продолжаются полным ходом. Проблем немало, на все реагируем и работаем", - заявил глава ОГА.