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У Сумській області виявили трьох закатованих мирних жителів

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Конотопському районі Сумської області виявили трьох закатованих російськими окупантами мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Конотопський район продовжує оговтуватися від навали окупантів. На місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних жителів", - розповів Живицький.

Він також зазначив, що міста, села і селища в Сумській області, які постраждали від окупантів найбільше - отримують все необхідне в першу чергу. Йдеться про гуманітарну допомогу, будматеріали та ліки.

Зазначимо, що Живицький також більш детально розповів про ситуацію в різних районах Сумської області. При цьому голова ОДА закликав українців бути обережними на дорогах. За його словами, в деяких місцях можуть залишатися російські окупанти.

Ми також писали про те, що під час окупації Конотопського району ворог викрав 41-річного цивільного. Російські військові закатували чоловіка і залишили його тіло на околиці села Сім'янівка.

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