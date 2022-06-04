В Сумской области ночью раздавались взрывы. Работала вражеская авиация

Российская авиация ночью нанесла удар по Сумской области. Пострадавших среди гражданских нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Российская вражеская авиация нанесла удар по области после 4 утра. Всего было слышно четыре взрыва на территории Сумского района.
Жертв среди гражданских нет.
"Разрушения уточняются", - добавил Живицкий.
Фото: в Сумской области ночью раздавались взрывы (фото t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Известно о двух пострадавших.
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