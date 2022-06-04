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В Сумской области ночью раздавались взрывы. Работала вражеская авиация

Фото: в Сумской области ночью раздавались взрывы (twitter.com/tsnua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская авиация ночью нанесла удар по Сумской области. Пострадавших среди гражданских нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Российская вражеская авиация нанесла удар по области после 4 утра. Всего было слышно четыре взрыва на территории Сумского района.

Жертв среди гражданских нет.

"Разрушения уточняются", - добавил Живицкий.

Фото: в Сумской области ночью раздавались взрывы (фото t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Известно о двух пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияУкраинаСумская область