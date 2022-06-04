В Сумській області вночі лунали вибухи. Працювала ворожа авіація

Російська авіація вночі завдала удару по Сумській області. Постраждалих серед цивільних немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Російська ворожа авіація завдала удару по області після 4 ранку. Загалом було чутно чотири вибухи на території Сумського району.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Відомо про двох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.