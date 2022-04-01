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В Сумской области начнут частичную посевную кампанию

Фото: посевную кампанию в Сумской области планируют провести частично (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Сумской области хотят начать посевную кампанию в районах, где нет опасности вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Важное о посевной кампании: несмотря на все, в Сумской области планируем начинать посевную! Там, где не стреляют - будем сеять", - написал он в Telegram.

Сейчас аграрии и фермеры занимаются подготовкой почву под посев яровых культур. В то же время есть проблемы с топливом для техники.

"Если семенами еще обеспечены более или менее, то сложности с приобретением и доставкой дизельного горючего остаются. Не все хорошо и с удобрениями. Работаем", - отметил чиновник.

Живицкий также рассказал о ситуации с безопасностью, и что российские оккупанты могут вести обстрелы в некоторых районах.

Так, существует опасность для передвижения по дорогам в общинах Конотопского и северной части Роменского районов.

"Войска врага по-прежнему активно двигаются в разных направлениях", - обратил внимание глава ОВА.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что государство обеспечит бизнес всем необходимым для старта посевной.

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