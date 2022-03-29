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Государство обеспечит бизнес всем необходимым для старта посевной, - Кубраков

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 21:08
Государство обеспечит бизнес всем необходимым для старта посевной, - Кубраков Фото: на встрече с украинским аграрным бизнесом (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Задача правительства на сегодня - обеспечить логистику посевной кампании, предоставить необходимые технику и запчасти, а также удобрения и топливо. Несмотря на сложности, вызванные войной, государство обеспечит аграриев всем необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова на встрече с украинским аграрным бизнесом.

"Говорили о работе транспортной системы в условиях войны и потребности украинских аграриев. Сейчас посевная началась во всех частях страны, где не ведутся активные боевые действия", - отметил он.

По его словам, есть некоторые сложности на отдельных маршрутах, однако в целом можем говорить о том, что Украина способна обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании.

По словам Кубракова, Министерство инфраструктуры вместе с Минэкономики и Минапк работает над тем, чтобы решить проблемы хозяйств с лизингодателями и страховыми компаниями.

Кроме того, решается вопрос экспорта, связанный с тем, что выходы Украины на международные рынки сузились.

Вместо заблокированных морских портов государство переориентирует экспорт аграрной продукции на мощности железной дороги. "Параллельно повышаем общий уровень контейнеризации грузовой системы Укрзализныци", - проинформировал Кубраков.

Министерство инфраструктуры сотрудничает также с неправительственными организациями. Первая - World Central Kitchen - занимается поставкой еды в регионы, где наблюдается гуманитарный кризис, предоставляя пострадавшим до 250 тысяч готовых к употреблению блюд на каждый день. Вторая - волонтерская инициатива #ChefsForUkraine - уже сейчас работает в 21 городе Украины.

"Мы договорились о том, что будем максимально способствовать их работе, в частности, в вопросе логистики продовольствия. Также будем координироваться с таможней для того, чтобы еще больше ускорить процессы поставки гуманитарной помощи в Украину", - отметил Кубраков.

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МИУ Александр Кубраков
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