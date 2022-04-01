У Сумській області розпочнуть часткову посівну кампанію

У Сумській області хочуть почати посівну кампанію в районах, де немає небезпеки ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.
"Важливе про посівну кампанію: попри все, на Сумщині плануємо починати посівну!
Там, де не стріляють - будемо сіяти", - написав він у Telegram.
Зараз аграрії та фермери займаються підготовкою грунт під посів ярих культур. Разом з тим є проблеми з паливом для техніки.
"Якщо насінням ще забезпечені більш-менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо", - зазначив чиновник.
Живицький також розповів про ситуацію з безпекою, і що російські окупанти можуть вести обстріли в деяких районах.
Так, існує небезпека для пересування дорогами в громадах Конотопського та північної частини Роменського районів.
"Війська ворога як і раніше активно рухаються в різних напрямках", - звернув увагу глава ОВА.
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що держава забезпечить бізнес всім необхідним для старту посівної.
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