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В Сумской области на мине подорвался владелец аграрной компании

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Пятница 19 августа 2022 18:15
В Сумской области на мине подорвался владелец аграрной компании Фото: в Сумской области на мине подорвался владелец аграрной компании (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Краснопольской общине Сумской области на мине подорвался автомобиль. В результате происшествия погиб владелец аграрной компани.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, мужчина ехал в грузовом автомобиле ЗИЛ. Во время движения он разминулся со встречной машиной и съехал на обочину, проигнорировав предупреждающие таблички. Грузовик взорвался, мужчина погиб на месте.

"Это был Дейнека Иван Григорьевич, житель Краснополья, местный фермер - владелец аграрной компании и депутат районного совета. Глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области", - пишет Живицкий.

Живицкий добавляет, что погибший находился в машине один, перевозил собранный урожай.

В Сумской области на мине подорвался владелец аграрной компании

Фото: Дейнека Иван Григорьевич (t.me/Zhyvytskyy/4016)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в селе Геройское, что в Херсонской области, на мине подорвался автомобиль. Один человек погиб, еще один-получил ранения.

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