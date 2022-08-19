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В Сумській області на міні підірвався власник аграрної компанії

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П'ятниця 19 серпня 2022 18:15
В Сумській області на міні підірвався власник аграрної компанії Фото: в Сумській області на міні підірвався власник аграрної компанії (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Краснопольській громаді Сумської області на міні підірвався автомобіль. В результаті події загинув власник аграрної компані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, чоловік їхав у вантажному автомобілі ЗІЛ. Під час руху він розминувся із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину, проігнорувавши попереджувальні таблички. Вантажівка вибухнула, чоловік загинув на місці.

"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області", - пише Живицький.

Живицький додає, що загиблий перебував в машині один, перевозив зібраний урожай.

В Сумській області на міні підірвався власник аграрної компанії

Фото: Дейнека Іван Григорович (t.me/Zhyvytskyy/4016)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у селі Геройське, що в Херсонській області, на міні підірвався автомобіль. Одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

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