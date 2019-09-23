ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумській області ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 15:35
У Сумській області ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дівчат з України переправляли в Росію для надання інтимних послуг

В Сумській області на міжнародному пункті пропуску "Бачівськ" затримали жінку, яка займалася торгівлею людьми з України в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що 31-річна мешканка Миколаївської області переправляла дівчат до Росії для надання інтимних послуг.

"Жінка підбирала українок з різних областей через оголошення в мережі інтернет та через своїх спільників "працевлаштовувала" дівчат у московські борделі", - йдеться в повідомленні.

Підозрювану затримали при спробі переправлення через кордон трьох мешканок Кіровоградської області. Стосовно жінки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), їй загрожує тюремний термін до 8 років.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що за даними ОБСЄ, жінки становлять понад 70% жертв торгівлі людьми. При цьому наголошується, що торгівля людьми є третім, після торгівлі зброєю і наркотиками, прибутковості злочином.

Також повідомлялося, що в червні поліція викрила мережу фальшивих реабілітаційних центрів у Донецькій області, де у трудовому рабстві перебувало близько 100 осіб. Організував злочинну діяльність громадянин Росії.

У Сумській області привласнили кілька мільйонів на ремонті доріг Призначений новий глава поліції в Сумській області
Новини України торговля людьмиСумская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся