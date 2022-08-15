UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области комбайн подорвался на мине

Фото: в Сумской области комбайн подорвался на мине (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области в поле на мине подорвался комбайн. В результате происшествия водитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, инцидент произошел на поле возле села Грабовское Краснопольской громады.

Живицкий сообщил, что аграрий находится в больнице.

"Обстоятельства и детали происшествия выясняются", - добавил он.

Фото: в Сумской области комбайн подорвался на мине (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее в Харьковской области во время работы в поле подорвался комбайн.

Кроме того, на мине подорвался комбайнер в Днепропетровской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныСумская область