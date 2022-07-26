Комбайнер подорвался на мине в Днепропетровской области
Комбайнер подорвался на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган" во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской общине Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Аграрий не пострадал, однако сам комбайн поврежден.
"Враг продолжает оказывать террор против мирного населения, против наших аграриев. Это все, на что способны оккупационные войска РФ - уничтожать, разрушать, запугивать", - написал Лукашук.
Напомним, на прошлой неделе комбайнеры подорвались на противотанковой мине в Запорожской области. Из-за взрыва пострадали двое мужчин.
Кроме того, женщина подорвалась на мине в лесу под Киевом, ее не удалось спасти.
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