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У Сумській області комбайн підірвався на міні

Фото: у Сумській області комбайн підірвався на міні (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області в полі на міні підірвався комбайн. В результаті події водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, інцидент стався на полі біля села Грабовське Краснопільської громади.

Живицький повідомив, що аграрій перебуває в лікарні.

"Обставини і деталі події з'ясовуються", - додав він.

Фото: у Сумській області комбайн підірвався на міні (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, раніше у Харківській області під час роботи в полі підірвався комбайн.

Крім того, на міні підірвався комбайнер у Дніпропетровській області.

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