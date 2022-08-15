У Сумській області комбайн підірвався на міні
Фото: у Сумській області комбайн підірвався на міні (t.me/Zhyvytskyy)
У Сумській області в полі на міні підірвався комбайн. В результаті події водій отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, інцидент стався на полі біля села Грабовське Краснопільської громади.
Живицький повідомив, що аграрій перебуває в лікарні.
"Обставини і деталі події з'ясовуються", - додав він.
Фото: у Сумській області комбайн підірвався на міні (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, раніше у Харківській області під час роботи в полі підірвався комбайн.
Крім того, на міні підірвався комбайнер у Дніпропетровській області.