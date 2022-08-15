Фото: у Сумській області комбайн підірвався на міні (t.me/Zhyvytskyy)

У Сумській області в полі на міні підірвався комбайн. В результаті події водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.