ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумській області комбайн підірвався на міні

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 15 серпня 2022 14:55
У Сумській області комбайн підірвався на міні Фото: у Сумській області комбайн підірвався на міні (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області в полі на міні підірвався комбайн. В результаті події водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, інцидент стався на полі біля села Грабовське Краснопільської громади.

Живицький повідомив, що аграрій перебуває в лікарні.

"Обставини і деталі події з'ясовуються", - додав він.

Фото: у Сумській області комбайн підірвався на міні (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, раніше у Харківській області під час роботи в полі підірвався комбайн.

Крім того, на міні підірвався комбайнер у Дніпропетровській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Сумская область
NEWS
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
DAILY
Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?