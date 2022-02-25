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В Сумской области идут бои за Тростянец: слышна интенсивная перестрелка

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Пятница 25 февраля 2022 09:36
В Сумской области идут бои за Тростянец: слышна интенсивная перестрелка Фото: Путин вторгся в Украину (29 facebook com mod mil rus)
Автор: RBC.UA

В Сумской области российские войска предпринимали несколько попыток занять города, но ВСУ отражали атаки, а в Тростянце Сумкой области сейчас ведутся бои.

Об этом 25 февраля утром сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в своем Фейсбуке.

"В Тростянке сейчас идет бой против танков агрессора", - написал он.

По словам городского главы, украинские военные отражают атаку противника. Также слышна интенсивная перестрелка из стрелкового оружия.

Также утром, в четверг, 25 февраля под Черниговом отражен прорыв российских войск.

Также стало известно, что военная техника Российской Федерации уничтожена в городе Конотоп в Сумской области. Об этом сообщил мэр города Артема Семенихина.

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