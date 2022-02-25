ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумській області тривають бої за Тростянець: чути інтенсивну перестрілку

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 09:36
У Сумській області тривають бої за Тростянець: чути інтенсивну перестрілку Фото: Путін вторгся в Україну (29 facebook com MOD mil rus)
Автор: RBC.UA

У Сумській області російські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки, а в Тростянці Сумської області зараз ведуться бої.

Про це 25 лютого вранці повідомив мер Тростянця Юрій Бова у своєму Фейсбуці.

"У Тростянці зараз йде бій проти танків агресора", - написав він.

За словами міського голови, українські військові відбивають атаку противника. Також чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.

Також вранці, у четвер, 25 лютого під Черніговом відбито прорив російських військ.

Також стало відомо, що військова техніка Російської Федерації знищена в місті Конотоп у Сумській області. Про це повідомив мер міста Артема Семеніхіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна