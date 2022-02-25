У Сумській області тривають бої за Тростянець: чути інтенсивну перестрілку
Фото: Путін вторгся в Україну (29 facebook com MOD mil rus)
У Сумській області російські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки, а в Тростянці Сумської області зараз ведуться бої.
Про це 25 лютого вранці повідомив мер Тростянця Юрій Бова у своєму Фейсбуці.
"У Тростянці зараз йде бій проти танків агресора", - написав він.
За словами міського голови, українські військові відбивають атаку противника. Також чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.
Також вранці, у четвер, 25 лютого під Черніговом відбито прорив російських військ.
Також стало відомо, що військова техніка Російської Федерації знищена в місті Конотоп у Сумській області. Про це повідомив мер міста Артема Семеніхіна.