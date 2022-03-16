Из Сумской области по гуманитарному коридору выехали более 8 тысяч граждан, - глава Сумской ОГА

Во вторник, 15 марта, в Сумской области прошла эвакуация людей из пяти городов - Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, Шостка. В общей сложности выехало 8 575 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
По гуманитарному коридору из Сумской области выехали:
1175 авто - 4 757 граждан,
106 автобусов - 3 818 граждан, из них:
По состоянию на 01:00 первый эвакуационный поезд уже отправился со станции Лубны во Львов.
Эвакуация людей из Сумской области (фото: t.me/Zhyvytskyy)
По словам Живицкого, перед выездом колонн, пригород Сум обстреляли из артиллерии. В Тростянце на эвакуацию собралось около 160 автомобилей.
Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны задержали оккупанты, которые потребовали, чтобы мирные люди сдали свои телефоны.
Мобильные телефоны собрали в мешок и сожгли. После чего колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера.
По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция российских военных была такой.
Напомним, Россия начала сборы резервистов на Дальнем Востоке.
Мы также писали о том, что Зеленский рассказал об эвакуации украинцев и удерживании оккупантами гумпомощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.