З Сумської області по гуманітарному коридору виїхали понад 8 тисяч громадян, - голова Сумської ОДА

Гуманітарним коридором з Сумської області виїхали:

1175 авто - 4 757 громадян,

106 автобусів - 3 818 громадян, з них:

Суми - 955 авто 3 820 громадян, 82 автобуси 3130 громадян

Тростянець - 21 авто 80 громадян, 2 автобуси 60 громадян

Лебедин - 3 авто 13 громадян, 4 автобуси 100 громадян

Конотоп - 133 авто 599 громадян, 15 автобусів 485 громадян

Шостка - 32 авто 123 громадянина, 3 автобуси 43 громадянина

Станом на 01:00 Перший евакуаційний поїзд вже вирушив зі станції Лубни до Львова.

Евакуація людей з Сумської області (фото: t.me/Zhyvytskyy)

За словами Живицького, перед виїздом колон, передмістя Сум обстріляли з артилерії. У Тростянці на евакуацію зібралося близько 160 автомобілів.

Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решта колони затримали окупанти, які зажадали, щоб мирні люди здали свої телефони.

Мобільні телефони зібрали в мішок і спалили. Після чого колона евакуйованих залишилася повністю без зв'язку. Їх протримали в місті до вечора.

За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція російських військових була такою.