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В Сумской области экспресс-тесты выявили коронавирус у трех человек

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 13:42
В Сумской области экспресс-тесты выявили коронавирус у трех человек
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Подозрение на коронавирус подтвердилось у женщины, умершей 25 марта

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин заявил, что у трех местных жителей экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что лабораторный анализ на коронавирус у пожилой женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат. А эти жители - ее близкие родственники.

В Сумской области экспресс-тесты выявили коронавирус у трех человек

"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников", - отметил городской глава.

Напомним, в Конотопе 25 марта умерла женщина, у которой экспресс-тестом обнаружили коронавирус. Отмечалось, что женщина скончалась в Конотопской центральной районной больнице. Ее анализы направили в областной лабораторный центр для окончательного установления диагноза.

До этого мэр города отмечал, что у жительницы Конотопского района два експрес-теста на коронавирус показали положительный результат. Больная находилась в реанимации местной больницы и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как писало РБК-Украина ранее, в Сумской области в тот же день впервые официально диагностировали заражение коронавирусом. Больного госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

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