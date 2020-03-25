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В Сумской области официально подтвердили первый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 21:55
В Сумской области официально подтвердили первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больной коронавирусом человек госпитализирован и изолирован

В Сумской области сегодня, 25 марта, впервые официально диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщили в Сумской областной государственной администрации (ОГА) на странице в Facebook.

По данным ОГА, по состоянию на 25 марта в области зафиксирован 1 лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Больной человек госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, изолирован и получает соответствующую медицинскую помощь.

"Определены все контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным контролем", - отметили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конотопском районе у местной жительницы два экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат. Городской глава Конотопа заявлял, что больная находится в реанимации и подключена к аппарату искусственного дыхания.

Позже стало известно, что конотопчанка с подозрением на коронавирус умерла в больнице. Анализы умершей отправили в областной лабораторный центр, чтобы поставить окончательный диагноз.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 25 марта в стране выявлены 136 случаев заражения коронавирусом. В Центре общественного здоровья заявили, что в настоящее время новые случаи коронавируса верифицируют.

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