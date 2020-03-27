У Сумській області експрес-тести виявили коронавірус у трьох осіб

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Підозра на коронавірус підтвердилася у жінки, що померла 25 березня

Міський голова Конотопу Сумської області Артем Семеніхін заявив, що у трьох місцевих жителів експрес-тест підтвердив зараження коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що лабораторний аналіз на коронавірус у літньої жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат. А ці мешканці - її близькі родичі.

"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат.

Також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, в Конотопі 25 березня померла жінка, у якої експрес-тестом виявили коронавірус. Зазначалося, що жінка померла в Конотопській центральній районній лікарні. Її аналізи направили до обласного лабораторного центру для остаточного встановлення діагнозу.

До цього мер міста відзначав, що у мешканки Конотопського району два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. Хвора перебувала в реанімації місцевої лікарні і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Сумській області в той же день вперше офіційно діагностували зараження коронавірусом. Хворого госпіталізували в спеціалізований медичний заклад.