В Сумской области больная COVID-19 совершила самоубийство в больнице

В Сумской области в среду, 11 ноября, в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19. Жительница Глуховского района вечером повесилась в больнице.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Глуховского района.

Как рассказали правоохранители, 53-летняя женщина была доставлена в больницу 10 ноября с положительным тестом на коронавирус и двусторонней пневмонией. На момент госпитализации она находилась в тяжелом состоянии.

"Женщину нашла соседка по палате. Она повесилась в туалете. После чего позвали персонал. Персонал уведомил руководство больницы, а руководство обратилось в полицию. Ни персонал, ни родственники ничего подозрительного (в поведении женщины перед самоубийством - ред.) не заметили", - отметили в полиции.

Причины самоубийства неизвестны. Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Напомним, в октябре за одну неделю произошли два случая самоубийства пациентов с COVID-19 в больницах Киева. Оба пациента выпрыгнули в окно и погибли от полученных травм.