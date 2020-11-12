У Сумській області хвора на COVID-19 вчинила самогубство в лікарні

У Сумській області в середу, 11 листопада, в одній з лікарень Глухівського району сталося самогубство пацієнтки з підтвердженим COVID-19. Мешканка Глухівського району ввечері повісилася в лікарні.

Про це РБК-Україна повідомили у поліції Глухівського району.

Як розповіли правоохоронці, 53-річна жінка була доставлена у лікарню 10 листопада з позитивним тестом на коронавірус та двосторонньою пневмонією. На момент госпіталізації вона не перебувала у тяжкому стані.

"Жінку знайшла сусідка по палаті. Повісилася вона в туалеті. Після чого покликали персонал. Персонал повідомив керівництво лікарні, а керівництво звернулося в поліцію. Ні персонал, ні родичі нічого підозрілого (у поведінці жінки перед самогубством - ред.) не помітили", - зазначили в поліції.

Причини самогубства невідомі. Поліція порушила кримінальне провадження з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне убивство з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, у жовтні за один тиждень сталися два випадки самогубства пацієнтів з COVID-19 у лікарнях Києва. Обидва пацієнти вистрибнули у вікно та загинули від отриманих травм.