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В Сумской обл. разоблачили хищение более 1 млн гривен при строительстве футбольного поля

Новости » Общество     11.03.2020 - 17:34
В Сумской обл. разоблачили хищение более 1 млн гривен при строительстве футбольного поля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Директору ООО сообщили подозрение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

Шосткинская местная прокуратура (Сумская область) разоблачила хищение 1,1 млн гривен из бюджета Дружбовского городского совета при строительстве футбольного поля с искусственным покрытием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что директор одного из обществ с ограниченной ответственностью в 2017 году заключил договор с городским советом Дружбы Ямпольского района на строительство футбольного поля. За это он получил 1,1 млн гривен, при этом выполненные работы не соответствуют заявленным объемам.

"После завершения строительства на основании составленных директором общества актов выполненных работ на его счет перечислено 1,1 млн грн. Однако, согласно заключению судебной комплексной строительно-технической и экономической экспертиз, фактически выполненные работы не соответствуют объемам, указанным в официальных документах, в частности являются завышенными по всем пунктам, поэтому не подлежат принятию", - сообщили в ОГП.

Прокуратура сообщила о подозрении директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что руководство Одесского припортового порта подозревают в хищениях более 90 млн гривен. Также по данному делу подозрение сообщили Ольге Ткаченко - бывшей помощнице и доверенному лицу бизнесмена и бывшего нардепа Александра Грановского.

Также сообщалось, что должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Винницкой области подозревают в хищении горюче-смазочных материалов.

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