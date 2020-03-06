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Руководство Одесского припортового порта подозревают в хищениях более 90 млн гривен

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 10:57
Руководство Одесского припортового порта подозревают в хищениях более 90 млн гривен
Фото: Одесский припортовый завод (РБК-Украина)

Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения по заниженным ценам

Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении двум руководителям Одесского припортового завода в нанесении 93,3 млн гривен ущерба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Также подозрение сообщили доверенному лицу народного депутата 8-го созыва, который выступил организатором схемы, и владельцу компании-нерезидента. Действия всех четырех человек квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Доверенное лицо народного депутата Украины 8-го созыва организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям с реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ, - сообщили в НАБУ.

Как отметили правоохранители, должностные лица ОПЗ были задержаны. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Местонахождение остальных двух фигурантов на данный момент не установлено.

Напомним, обвинительные акты в отношении заместителя главы "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и заместителя председателя "Одесского припортового завода" Николая Щурикова были направлены в суд в 2016 году. Их обвиняют в растратах более 200 млн гривен.

Ранее сообщалось, что ВАКС избрал меры пресечения трем лицам, подозреваемым в даче неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Чиновники предлагали главе ФГИУ 5 млн долларов за назначение "определенного" директора ОПЗ.

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