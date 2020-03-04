ГБР провело обыски в ГУ Нацполиции Винницкой области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Должностных лиц полиции Винницкой области подозревают в хищении горюче-смазочных материалов

Государственное бюро расследований (ГБР) провело 13 обысков по месту работы и жительству у должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Винницкой области по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что во время обысков 4 марта было изъято 6 служебных автомобилей, финансово-хозяйственную документацию, талоны на горючее, чеки и путевые листы.

"По предварительной информации, отдельные должностные лица Главного управления Нацполиции в Винницкой области продавали талоны на горючее, которое предназначалось для заправки служебных автомобилей", - сообщили в ГБР.

Обыски в рамках досудебного расследования по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области одного из глав городского совета подозревают в растрате более 845 тыс. гривен. Правоохранители открыли уголовное дело.

Также сообщалось, что ГБР завершило досудебное расследование против экс-замглавы МЧС по делу о растрате 23,7 млн грн государственных средств. Материала дела открыли для ознакомления стороне защиты.