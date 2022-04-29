В Сумской и Черниговской областях запретили приближаться к границе: на сколько

"Каждая охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано по Сумской области и сейчас документируется по Черниговской области", - заявил Демченко.

По его словам, гражданам запрещено находиться возле границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов, а на территории пограничных контролируемых районов до 20 км будет запрещено перемещение в ночное время.

Таким образом, запрещено находиться в лесополосе или с целью отдыха, осуществлять любые работы, кроме ряда мероприятий по предварительному согласованию с пограничниками.

Напомним, что в последнее время российские войска стали активно обстреливать границы с Украиной в Сумской и Черниговской областях.

Так, сегодня враг со своей территории утром обстреляли Сумскую область, силы РФ выпустили более 30 мин.

Ранее мы сообщали, что войска РФ обстреляли пункт пропуска в Черниговской области.

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