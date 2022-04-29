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Сумскую область снова обстреляли с территории РФ. Враг выпустил более 30 мин

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Сумская область, Пятница 29 апреля 2022 11:51
Сумскую область снова обстреляли с территории РФ. Враг выпустил более 30 мин Фото: Сумскую область снова обстреляли с территории РФ (фото t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Россия со своей территории утром 29 апреля вновь обстреляла Сумскую область. Вражеские силы выпустили более 30 мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище", - говорится в сообщении.

Вражеские снаряды попали на перепутье между тремя селами Шосткинского района. Во время другого обстрела мины взорвались на окраине одного из этих сел.

Напомним, 27 апреля российская армия обстреляла Сумскую область со своей территории. За пол часа зафиксировали более 50 "прилетов".

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Война России против Украины Сумская область Государственная пограничная служба
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