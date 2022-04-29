RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській та Чернігівській областях заборонили наближатися до кордону: на скільки

Фото: у Сумській та Чернігівській областях заборонили наближатися до кордону (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

ДПСУ запроваджує додаткові режимні обмеження у прикордонних районах. Так, жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче, ніж на 1 км вдень та на 20 км уночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Кожна охорона державного кордону вводить додаткові режимні обмеження. Це вже зроблено по Сумській області і зараз документується по Чернігівській області", - заявив Демченко.

За його словами, громадянам заборонено перебувати біля кордону на території місцевості близько 1 км, крім населених пунктів, а на території прикордонних контрольованих районів до 20 км буде заборонено переміщення в нічний час.

Таким чином, заборонено перебувати в лісосмузі або з метою відпочинку, здійснювати будь-які роботи, окрім низки заходів щодо попереднього погодження з прикордонниками.

Нагадаємо, що останнім часом російські війська стали активно обстрілювати кордони з Україною у Сумській та Чернігівській областях.

Так, сьогодні ворог зі своєї території зранку обстріляли Сумську область, сили РФ випустили понад 30 мін.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ обстріляли пункт пропуску у Чернігівській області.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьСумская областьКордон з РФВійна Росії проти України