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Войска РФ обстреляли пункт пропуска в Черниговской области

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 16:25
Войска РФ обстреляли пункт пропуска в Черниговской области Фото: войска РФ обстреляли пункт пропуска в Черниговской области (facebook)
Автор: Евгений Прокопенко

Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.

В МВД Украины напоминают, что согласно решению Правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, РБ и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы - закрыты.

Напомним, российские оккупанты утром открыли ракетный обстрел по территории Нью-Йорка Донецкой области. В результате огня погибли три человека, еще трое пострадали.

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