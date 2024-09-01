У Сумському районі внаслідок удару РФ одна людина загинула, 4 - травмовано

31 серпня 2024 року увечері ворог завдав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.
"Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - написали в ОВА.
Нагадаємо, пізно ввечері, 31 серпня, у місті Суми було чутно вибух. Військові попереджали про загрозу балістики.
30 серпня російські війська, ймовірно, КАБом атакували підприємство з виготовлення упаковки для дитячого харчування, соків у Сумах. Почалася пожежа.
Пізніше в прокуратурі розповіли, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей.
Потім з'явилася інформація і про першу загиблу через авіаудар по Сумах. 48-річна жінка померла у лікарні.
Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена досі розглядає його запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для завдання ударів вглибину території Росії.
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