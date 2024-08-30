РФ завдала авіаудару по підприємству в Сумах: дев'ять поранених

Росіяни нанесли авіаудар по підприємству в Сумах у ніч на 30 серпня. Поранено дев'ятьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області, Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки РФ пошкоджено підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо.

За даними слідства, 30 серпня, близько 01:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали авіаудару по підприємству в м. Суми.

Обстріли Сум

Російські війська не вперше атакують місто Суми. Так, у ніч на 30 серпня РФ вдарила з авіації по Сумах. Спочатку повідомлялося, що сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі.

Зазначимо, що окупанти вдарили по Сумах і 24 серпня. Росіяни атакували приватний сектор міста, повідомлялося про одного загиблого.

А 17 серпня в Сумах через атаку РФ сталася пожежа, одна людина постраждала. Повідомлялося про "приліт" у районі проспекту Свободи.

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