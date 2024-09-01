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В Сумском районе в результате удара РФ один человек погиб, 4 - травмированы

Автор: Вадим Ребрина

31 августа 2024 года вечером враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района.

В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

"В результате ракетного удара один человек погиб и четыре человека травмированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написали в ОВА.

Напомним, поздно вечером, 31 августа, в городе Сумы был слышен взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

30 августа российские войска, вероятно, КАБом атаковали предприятие по изготовлению упаковки для детского питания, соков в Сумах. Начался пожар.

Позже в прокуратуре рассказали, что из-за обстрела Сум были ранены девять человек.

Затем появилась информация и о первой погибшей из-за авиаудара по Сумам. 48-летняя женщина скончалась в больнице.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена досі розглядає його запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів вглибину території Росії.

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Сумская область