В Сумском районе в результате удара РФ один человек погиб, 4 - травмированы

Напомним, поздно вечером, 31 августа, в городе Сумы был слышен взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

30 августа российские войска, вероятно, КАБом атаковали предприятие по изготовлению упаковки для детского питания, соков в Сумах. Начался пожар.

Позже в прокуратуре рассказали, что из-за обстрела Сум были ранены девять человек.

Затем появилась информация и о первой погибшей из-за авиаудара по Сумам. 48-летняя женщина скончалась в больнице.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена досі розглядає його запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів вглибину території Росії.

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