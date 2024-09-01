У Сумському районі внаслідок удару РФ одна людина загинула, 4 - травмовано

31 серпня 2024 року увечері ворог завдав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю. "Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - написали в ОВА.