На Сумському напрямку зараз багато що вирішується, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 квітня, відвідав Сумську область - "один із напрямків, де багато що вирішується".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Сьогодні ж - наша Сумська область, один із напрямків, де багато що вирішується. Я особисто хотів бути тут, особисто хотів подякував нашим воїнам: ДШВ - 80-та бригада, 82-га, морська піхота - 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання у Курській області, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумську область від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків", - розповів Зеленський.

Президент нагадав, що від серпня минулого року українські підрозділи ведуть бойові дії на території ворога.

Він назвав Курську операцію одним із найбільших українських результатів за час цієї війни.

"Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла", - наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що мав розмову з командирами підрозділів на цьому напрямку.

За його словами, серед основних потреб військових на напрямку - додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання.

"Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. У будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей. Я вдячний усім нашим людям, які захищають свій дім, які захищають свої громади, які захищають свою землю, нашу землю. Бути тут, допомагати державі та армії, дбати про людей, які поруч, - це все потрібно, це все допомагає нам зберігати Україну й наближати мир", - зазначив президент.