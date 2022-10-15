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У Сумській та Полтавській областях сьогодні буде чутно вибухи

Фото: у Сумській та Полтавській областях сьогодні буде чутно вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 15 жовтня, у Сумській та Полтавській областях будуть лунати вибухи. В Сумській області працюватимуть піротехніки, а в Полтавській області проведуть технічний вибух на одному з кар'єрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голів областей у Telegram.

За даними очільника Сумської області Дмитра Живицького, 15 жовтня в області працюють піротехніки.

Спеціалісти будуть знищувати боєприпаси на наступних ділянках:

  • с. Боголюбове, Тростянецька громада, Охтирський район - з 08.00 до 11.00
  • с. Бездрик, Бездрицька громада, Сумський район - з 09.30 до 10.30.
  • с. Дубинка, Конотопського району - з 09.00 до 10.30.

А в Полтавській області 15 жовтня на території Кременчуцької ТГ заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів.

"Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - попередив голова регіону Дмитро Лунін.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 14 жовтня, у Сумській області у полі підірвався комбайн. Внаслідок цього водій не постраждав.

Також в Полтавській області впали два українських літаки. Сталися авіатрощі 11 та 12 жовтня.

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