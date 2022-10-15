В Сумской и Полтавской областях сегодня будут слышны взрывы

По данным главы Сумской области Дмитрия Живицкого, 15 октября в области работают пиротехники.

Специалисты будут уничтожать боеприпасы на следующих участках:

с. Боголюбово, Тростянецкая община, Ахтырский район - с 08.00 до 11.00;

с. Бездрик, Бездрицкая община, Сумский район - с 09.30 до 10.30;

с. Дубинка, Конотопского района - с 09.00 до 10.30.

А в Полтавской области 15 октября на территории Кременчугской ТГ запланировано проведение очередного технического взрыва на одном из карьеров.

"Если услышите звуки взрывов, сохраняйте покой! Все будет Украина!" - предупредил глава региона Дмитрий Лунин.