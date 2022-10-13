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В Полтавській області впали два українських літаки: що відомо

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Полтава, Четвер 13 жовтня 2022 13:57
В Полтавській області впали два українських літаки: що відомо Фото: в Полтавській області впали два українських літаки (poltava to)
Автор: Наталія Гурковська

В Полтавській області впали два українських літаки. Сталися авіатрощі 11 та 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна на брифінгу у четвер, 13 жовтня.

"На жаль, у вівторок, і в середу мали авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, будемо розуміти, що сталося", - сказав він.

Як додав Лунін, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.

"Щодо цивільних, то я маю право відповісти на ваші запитання і скажу так - цивільне населення не постраждало", - заявив голова регіону.

Нагадаємо, у квітні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Повідомлялося про постраждалих.

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