В Полтавській області впали два українських літаки: що відомо
В Полтавській області впали два українських літаки. Сталися авіатрощі 11 та 12 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна на брифінгу у четвер, 13 жовтня.
"На жаль, у вівторок, і в середу мали авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, будемо розуміти, що сталося", - сказав він.
Як додав Лунін, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.
"Щодо цивільних, то я маю право відповісти на ваші запитання і скажу так - цивільне населення не постраждало", - заявив голова регіону.
Нагадаємо, у квітні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Повідомлялося про постраждалих.
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