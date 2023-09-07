В Сумській та Харківській областях на мінах підірвались четверо людей, є загиблий
Зранку, 7 вересня, в Сумській та Харківській областях четверо людей постраждали внаслідок підриву на вибухових пристроях. Пізніше один з постраждалих помер в лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Ізюмський район Харківської області.
"До лікарні надійшло повідомлення про те, що близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль. Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка. Постраждалих доставили до районної лікарні", - пише пресслужба.
Пізніше стало відомо про смерть чоловіка в медичній установі.
Барвінківська громада Харківської області
Близько о 11:30 поблизу села Архангелівка трактор наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. Внаслідок вибуху поранення отримав 42-річний чоловік.
Великописарівська громада Сумської області
Комбайн підірвався на міні під час роботи на соняшниковому полі. Комбайнера було госпіталізовано.
"На жаль, це вже другий випадок підриву цивільних в області за цей тиждень. Буквально вчора поблизу міста Ворожба легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі", - пише пресслужба Сумської ОВА.
Як захистити себе під час мінної небезпеки:
- не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
- не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
- не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
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